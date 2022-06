Le saviez-vous : abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution, Amazon Prime ne vous apporte pas que la vidéo ou la livraison

Si l’abonnement d’Amazon est le plus connu pour son service de SVOD et sa livraison ultra rapide, il propose également d’autres possibilités pour tous les goûts.

Les abonnés Freebox Delta l’ont inclus dans leur offre, les abonnés Freebox Pop et Révolution y ont accès gratuitement pendant trois mois, mais connaissez-vous vraiment Amazon Prime ? Outre une plateforme de SVOD parmi les leader du marché et une plateforme de livraison, cette offre propose de nombreux autres services qui peuvent vous intéresser. Univers Freebox vous propose un tour d’horizon des avantages inclus dans cet abonnement, également accessible pour 5.99€/mois pour les autres abonnés Freebox.

Amazon Music pour les mélomanes

2 millions de titres à découvrir sur une application mobile, sur votre box ou encore sur votre navigateur. C’est la promesse d’Amazon Music, service de streaming musical directement inclus dans votre offre. Vous pouvez bien sûr vous créer vos propres playlists, bénéficier de recommandations pour découvrir de nouveaux artistes.

A noter également, ce service s’accompagne, sur mobile d’une possibilité d’enregistrement pour écouter hors-connexion et d’une compatibilité avec Alexa, si vous possédez une enceinte compatible avec l’assistant. Et pour ceux voulant élargir le catalogue, vous pouvez opter pour la version “Unlimited”, cette fois payante mais régulièrement proposée avec un tarif préférentiel pour les abonnés Prime. A noter, Amazon Music Unlimited est proposé avec 1 mois offert et pour 9.99€/mois.

Prime Gaming, des jeux et bien plus encore

Avis aux gamers, vous pouvez récupérer plusieurs jeux gratuitement sur votre PC grâce à Prime Gaming. Chaque mois, le géant américain propose plusieurs titres offerts durant trente jours, allant du triple-a au jeu indépendant de niche. Mais ce n’est pas le seul avantage qui se cache dans Prime Gaming. Vous pouvez en effet récupérer de nombreux contenus liés à des jeux en ligne comme GTA, League of Legends ou Apex Legends, simplement en liant votre compte sur lequel vous jouez à votre compte Amazon.

De plus, si vous êtes friands de la plateforme Twitch, vous pouvez également bénéficier de ce que l’on appelle “un sub”, ou un abonnement payant à l’un des streamer en guise de soutien financier, gratuitement et chaque mois. Être abonné à un streamer en particulier vous permettra non seulement d’accéder à certaines fonctionnalités du chat, mais également d’assister à des diffusions en directes particulières, parfois réservées aux abonnés Prime.

Redevenez un rat de bibliothèque avec Prime Reading

Amazon Prime Reading propose l’accès à un catalogue varié d’e-books via l’application de lecture en ligne Kindle, directement sur le site de e-commerce. Commençons donc par voir ce que propose le site d’Amazon côté livres.

Une section est en effet dédiée à votre offre Prime Reading, directement dans vos avantages de l’offre d’Amazon, pour vous donner accès au catalogue d’e-books disponible. Vous trouverez ainsi diverses sélections suivant certaines thématiques ou genre de littérature, avec à chaque fois l’opportunité “d’emprunter” ces oeuvres afin de les lire chez vous. Comme vous pouvez le voir, la sélection est assez variée.

On passe sans problème de la littérature fantastique avec le héros Harry Potter au Thriller de “72 heures” , après un détour dans la campagne française aux côtés d’une détective dans ” La Maison au bout du village”. Côté découverte de nouveaux romans, on y trouve également son compte avec de nombreuses pré-selectionsvous proposant de trouver quel Polar ou dans quelle Romance vous voulez vous plonger ce soir, au coin du feu.

A noter que vous pouvez également lire directement l’oeuvre qui vous tente sur votre navigateur. Si l’on préfère généralement lire un e-book sur son smartphone, sa tablette ou sa liseuse, on peut noter cependant l’effort de proposer une solution de lecture sur navigateur, assez complète de surcroît.

Pour les indécrottables de l’édition physique, il est évidemment possible de commander en version brochée chaque e-book disponible dans l’abonnement Prime. Sur cette interface cependant, nous avons noter un petit hic. En effet, chaque livre est proposé en livre audio, en version éditée, en version brochée et disponible à la commande moyennant payant. Une interface assez obscure alors qu’il suffit de cliquer sur “Emprunter” pour livre votre livre en format e-book.

En somme Prime Reading propose un catalogue assez varié pour être intéressant, avec une possibilité également d’acheter vos oeuvres préférées ou simplement de découvrir des livres en les empruntant. Passons cependant à l’expérience de lecture. Comme expliqué précédemment, on peut en effet lire directement un livre, une bd ou autre directement sur navigateur, mais l’atout principal d’un e-book reste sa portabilité. Petite nuance cependant, pour lire vos contenus Prime Reading il faut télécharger l’application Kindle, appartenant également à Amazon. Elle est disponible gratuitement sur iOS et Android. Cette précision a son importance puisque lors de notre premier essai, nous avions tenté de lancer la lecture de Harry Potter depuis l’application Amazon et on nous a redirigé sur la page Play Store de Kindle.

Ne perdez pas vos souvenirs avec Amazon Photos

Amazon Photos permet à ses utilisateurs de stocker des photos en qualité optimale, sans limite de volume. Un service intéressant pour les amateurs de photographie ou de graphisme par exemple, qui peuvent ainsi tout stocker directement dans le cloud via leur compte Amazon. Petite précision cependant, le stockage illimité ne concerne que les photos et les images, et non les vidéos par exemple.

Il suffit en effet de se rendre sur Amazon.fr/photos et de saisir vos identifiants Amazon pour en profiter. Une fois identifié, il vous sera proposé de télécharger l’application de bureau Amazon Drive (pour Windows et Mac) ainsi que l’application mobile (iOS et Android) afin d’avoir accès à votre cloud quand vous voulez. Côté utilisation sur PC, c’est assez simple.

Il suffira par exemple de sélectionner votre dossier d’images et de faire glisser celui-ci sur la page d’Amazon Photos pour lancer l’upload de vos photos. Vous pouvez bien sûr créer différents albums, pour organiser votre cloud et ne pas simplement vous retrouver avec des centaines d’images en vrac. Si vous n’avez pas créé d’album, les photos seront triées par date de prise de vue par défaut, mais cela peut être changé.

L’intérêt principal d’un stockage de cloud est l’accès à vos fichiers à tout moment. Pour optimiser cette utilisation, il est donc logique d’utiliser également l’application mobile gratuite. Une fois cette dernière téléchargée, il vous sera proposé de stocker toutes les images de votre smartphone directement sur Amazon Photos, vous pouvez bien sûr refuser et stocker uniquement une séléction d’images si vous préférez.

Avec un compte Amazon Prime, vous avez également accès à Amazon Drive mais avec un stockage limité à 5Go. Il est cependant possible d’étendre cette capacité avec un abonnement annuel au cloud via trois packs que voici.En somme Amazon Photos ravira les amateurs d’images en général pour stocker et avoir accès à leurs créations à tout moment en qualité optimale. Un stockage illimité de photos avec des fonctionnalités simples à utiliser, le tout inclus dans l’abonnement Freebox Delta, c’est définitivement un plus !

Un an de livraison premium pour vos repas avec Deliveroo

Après les colis livrés plus rapidement, la livraison de repas gratuite. Amazon a en effet inclus l’offre Deliveroo Plus dans son abonnement Amazon Prime pour une durée d’un an. Cet abonnement, normalement facturé à 2.99€/mois, permet de bénéficier de la livraison gratuite de vos plats commandés sur la plateforme, à partir d’une commande de 25€ minimum. Des promotions et réductions spéciales seront aussi de la partie pour les abonnés.

Pour y accéder, il suffit de créer un compte gratuit sur l’application ou la plateforme Deliveroo, puis de se rendre dans les paramètres pour lier votre profil à votre compte Amazon Prime. Il suffit ensuite de saisir vos identifiants Amazon pour finalement activer ce nouveau service. A noter, pour ceux s’étant déjà abonné à Deliveroo Plus, il est possible d’effectuer une migration en suivant cette même procédure mais en confirmant que vous voulez changer d’abonnement. Une fois la période de gratuité terminée, l’offre prendra fin automatiquement, sauf si vous étiez déjà abonné payant avant de l’activer.