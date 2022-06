Mediawan prend une participation majoritaire dans une nouvelle société de production, et revoit l’un de ses pôles

Le premier producteur de fictions TV en France s’associe avec Somewhere via son nouveau pôle enfants baptisé Mediawan Kids & Family.

Dénicher des talents mais aussi produire des séries, films et documentaires à l’échelle européenne ou dans le cadre de coopérations et coproductions internationales, tel est le leitmotiv doublement affiché par Mediawan depuis plusieurs années. Pour devenir un champion mondial des contenus, le Spac de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton enchaîne les acquisitions en Europe, mais également les prises de participation en France.

Selon les informations de Satellifax, Mediawan vient de prendre une participation majoritaire dans la société de production Somewhere nouvellement créée par Arthur Colignon à la suite de son départ de Média-Participations fin 2021.

Les production de Somewhere intègreront ainsi le pôle de distribution spécialisé dans les programmes pour enfants d’ON kids & family, la filiale Enfants de Mediawan. En parallèle, le groupe audiovisuel français a pris la décision de rebaptiser son pôle Enfants et d’y regrouper toutes ses activités jeunesse et famille en créant Mediawan Kids & Family, lequel est construit autour du studio On Kids et Family, racheté en 2018.

Cette opération stratégique a permis à Mediawan de faire une entrée plus que remarquée il y a trois ans dans le monde de l’animation grâce à ce géant européen du secteur, à la tête notamment de franchises globales comme Le Petit Prince, Iron Man, Chaplin, Robin des Bois, Iznogoud ou encore Miraculous Ladybug. Cette association lui a permis de devenir un acteur important de l’animation avec une présence établie dans la production de séries télévisées/longs-métrages à succès et des relations de travail très fortes avec les plus grands groupes audiovisuels internationaux (Warner, Paramount, Universal, 20th Century Fox, Disney, Pathe, Orange Studio, Netflix etc).

Source : Satellifax, Le film français