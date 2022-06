Free Mobile : de nouveaux smartphones désormais compatibles avec la VoLTE

Free ne cesse de mettre à jour sa liste de smartphones compatibles avec la voix sur 4G ou les appels WiFi. De nouvelles entrées sont au programme mais aussi une mauvaise nouvelle.

A l’heure où de nombreux abonnés attendent de pied ferme une compatibilité de leur smartphone avec la VoWiFi ou VoLTE de Free Mobile, l’opérateur étoffe jour après jour le nombre de modèles qui peuvent en bénéficier au fil des mises à jour des fabricants.

Après la nouvelle compatibilité VoWiFi du Honor 50 et 50 lite, mais aussi du Galaxy S21 FE 5G, c’est au tour des Samsung A12, A22 4G, A50 et A70 de supporter cette fois la VoLTE de l’opérateur, et ce après le Samsung A13 5G et plusieurs modèles de S21 FE 5G la semaine dernière. Dans le même temps, le Xiaomi 12 Lite 5G fait aujourd’hui son entrée dans la liste avec une compatibilité voix sur 4G et voix sur WiFi.

On notera aussi plusieurs changements. Le Honor Magic 4 Pro se voit retiré de la liste alors que le One Plus 8T passe de “disponible” à “non communiqué” en VoWiFi après l’annonce d’une compatibilité la semaine dernière. Mauvaise nouvelle pour l’iPhone 7 et 7 Plus pour qui l’arrivée VoWiFi prévu en décembre 2022 est pour le moment mise en suspens

Ce tableau représente les fonctionnalités activées par les constructeurs sur le réseau Free en France Métropolitaine et partout dans le monde pour le VoWiFi. “Ces données sont fournies par les fabricants de smartphones et n’ont pas pu être toutes vérifiées par nos soins”, explique Free.

Pour les novices, la voix sur 4G est une technologie permettant d’émettre et de recevoir des appels depuis son smartphone via le réseau 4G (et non plus le réseau 3G/2G).Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide alors que la qualité sonore est nettement améliorée. Par ailleurs, la navigation sur internet et les téléchargements en 4G restent possible pendant les communications voix.

Pour sa part la VoWiFi, permet d’exploiter n’importe quel réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté afin d’émettre et recevoir des appels (et prochainement, pour envoyer et recevoir des SMS/MMS) lorsque vous captez mal le signal mobile ou que vous vous situez à l’étranger. Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide, et la qualité sonore se voit également améliorée.

