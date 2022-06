Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : des limites disparaissent pour les forfaits mobiles, la Freebox passe à la vitesse supérieure

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

7 juin 2013 : le VDSL2 pour tous les Freenautes

Quatre jours avant l’annonce de la Crystal, Free a fait cadeau à ses abonnés de la nouvelle technologie VDSL2 permettant un débit plus rapide. Le cadeau a mis plus de temps à arriver chez certains, puisque le 7 juin 2013, ce sont les abonnés présents en Dordogne et en Gironde (dont la ligne est éligible bien sûr) qui en ont tout d’abord pu en bénéficier. Pour rappel, la VDSL2 permettait d’atteindre 90 Mbits/s en download et 25 Mbits/s en upload. Il s’agissait là d’une première, Free proposant cette technologie sans surcoût.

07 juin 2018 : la fin de certaines limites pour les forfaits mobiles

L’Arcep a pris les choses en main le 07 juin 2018 pour autoriser plus de souplesse dans les usages des cartes SIM. Le 7 juin 2018, le régulateur a en effet levé les restrictions qui pouvaient être imposées sur certains forfaits mobiles, notamment sur l’utilisation du mode modem permettant de partager la connexion de son forfait mobile. Un changement qui a eu assez peu d’impact, si ce n’est pour les abonnés au forfait SFR Premium internet illimité de l’époque, où l’utilisation était limitée à 100 Go/mois en partage de connexion. Mais ce n’est pas la seule barrière, puisque les opérateurs devaient, dès l’automne suivant, autoriser l’utilisation de leurs offres mobiles sur d’autres terminaux, notamment les tablettes, les cartes 4G ou les 4G box par exemple.

08 juin 2010 : la chaîne France Ô devient gratuite sur la TNT

Bienvenue à France Ô sur la TNT ! Un décret modifiant le cahier des charges de France Télévisions l’a finalement rendu gratuite, en faisant la 19ème chaîne de la TNT. La diffusion, autrefois réservée en métropole à l’Île de France, est devenue nationale il y a 10 ans. Joyeux anniversaire à cette chaîne emblématique pour les Français d’Outre-Mer qui a depuis cessé d’émettre.

9 juin 2006 : les abonnés Freebox peuvent appeler aux quatre coins de la France et du monde

Voyage, voyage … Bon, seule la voix peut passer les frontières avec cette nouveauté pour les abonnés Freebox, mais ça compte quand même non ? En effet, 16 ans auparavant, Free permettait aux abonnés Freebox de passer des appels en illimité vers 11 nouvelles destinations, mais surtout en Guadeloupe et en Martinique. Avant le 9 juin 2006, date de cette annonce, 15 pays étaient déjà inclus dans l’abonnement Freebox, et Free fut le premier opérateur à proposer la téléphonie illimitée vers des DOM.

10 juin 2010 : la 3D arrive sur Freebox TV avec TF1 et Canal+

Entrez dans une nouvelle dimension… Ou presque. Les évènements sportifs sont souvent l’occasion pour les chaînes de réaliser des prouesses techniques et le 10 juin 2010, la 3D arrivait sur votre Freebox à l’occasion de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Douloureux souvenir pour les fans de football, cette compétition a cependant été l’occasion pour de (rares) Freenautes d’utiliser leur équipement 3D à la maison, qui était loin d’être démocratisé à l’époque et qui n’a pas vraiment rencontré le grand public plus de douze ans plus tard.

Malgré le souvenir amer de la Coupe du monde 2010 pour l’équipe de foot française, voici un petit moment nostalgie (on aime toujours autant la musique chez Univers Freebox)

11 juin 2013 : la Freebox HD devient Crystal

La Freebox V5 change de nom, mais pas seulement ! C’est en effet il y a presque 9 ans que la Freebox HD a été revisitée pour proposer le 11 juin 2013 une offre qui a disparue depuis. Nouveau design, nouvelle interface, et même nouveau packaging, Free revoit tout sur sa box sauf… son prix ! L’opérateur proposait également aux abonnés Freebox HD (V5) d’échanger leur box avec la nouvelle venue, nommée Crystal. Cette Freebox a cessé d’être commercialisée lors du lancement de la Freebox Pop.

L’offre restait tout de même attractive, avec notamment l’accès à 400 chaînes dont plus de 50 en haute définition, 45 replay ou encore des services de vidéo à la demande.