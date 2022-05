Clin d’oeil : quand la nouvelle chaîne M6 4K passe le relai à sa soeur sur la Freebox

La 4K et le ballon rond forment une belle équipe.

Le foot en 4K avec M6, c’est possible depuis la semaine dernière pour les abonnés Freebox disposant d’un player Freebox compatible Delta, Pop et mini 4K ou Apple TV 4K, mais aussi d’un débit suffisant et d’un téléviseur 4K. Disponible sur le canal 103, M6 4K a diffusé la finale de la Ligue Europa la semaine dernière, mais aussi ce 25 mai, la finale de la Ligue Europa Conférence, remportée par l’AS Rome. Si la plupart des téléspectateurs ont assisté à la rencontre sur W9, la chaîne du groupe M6 diffusant des matchs de ces compétitions, d’autres se sont rendus compte que la chaîne d’M6 4K est devenue le temps de la soirée W9 4K, en atteste le logo de la chaîne lors de la diffusion.

Dans la continuité de son partenariat avec l’UEFA, le groupe M6 a récemment conclu un nouvel accord qui comprend la diffusion de la moitié des matchs de l’équipe de France de football pour la Ligue des Nations 2022/2023, et ce dès le 3 juin prochain. Ces rencontres devraient sans surprise être également diffusée sur la chaîne M64K.