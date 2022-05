TF1 et M6 acquièrent les droits en clair de l’Euro 2024 et de la Ligue des Nations

Avant leur fusion, TF1 et M6 se partagent les droits en clair des 25 plus belles affiches du prochain Euro 2024 en Allemagne, ainsi que les matchs de l’Equipe de France lors de la Ligue des Nations qui débutera le mois prochain.

Leur mariage est en cours d’analyse, alors pour le moment TF1 et M6 candidatent chacun de leur côté, en tout cas sur les droits sportifs comme pour montrer qu’aucune entente n’existe entre eux. Exit les offres communes du passé, les deux géants de l’audiovisuel français ont annoncé ce jeudi 5 mai l’acquisition de matchs en clair de Euro 2024, et de la Ligue des Nations 2022.

Du côté du groupe TF1, l’accord prévoit la diffusion de trois des six prochains matchs de l’Equipe de France de la Ligue des Nations 2022 et la diffusion partagée des 25 plus belles affiches en clair de l’Euro 2024. Sans oublier, un accès privilégié à l’équipe de France, ses joueurs et son coach, ainsi que des contenus exclusifs pour les antennes du groupe.

Dans la continuité de son partenariat avec l’UEFA qui centralise désormais les droits des équipes nationales rapporte L’Equipe, M6 diffusera une nouvelle fois des matchs en clair du prochain Euro qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne. Cela représente ainsi la moitié des 25 meilleures affiches de la compétition, soit 13 matches de poule dont le match d’ouverture et les matchs de l’Équipe de France, 5 huitièmes de finale, 4 quarts de finale, les demi-finales et la finale. Au total, les deux acteurs débourseront 55 millions d’euros, soit 5 millions de plus en comparaison de la précédente édition, où ils avaient obtenu 22 matches.

Ce nouvel accord comprend également la diffusion en clair de la moitié des matches de l’Equipe de France de football lors de la Ligue des Nations 2022/2023. Tout comme TF1, M6 se félicite également du renouvellement de son partenariat avec la Fédération Française de Football lui permettant de confirmer son statut de diffuseur officiel de l’équipe de France avec un accès privilégié aux joueurs et au sélectionneur pour ses chaînes et stations. Pour rappel, M6 est titulaire de droits sur l’Europa League et l’Europa Conference League ainsi que sur les matchs qualificatifs et amicaux de l’équipe de France.