L’application officielle Freebox Files se met à jour pour tous les abonnés sur iOS

Seulement deux jours après avoir lancé une version bêta sur Testflight, Free déploie une mise à jour grand public de Freebox Files sur iOS.

Développée par Free, Freebox Files est l’application qui permet de gérer et partager tous vos fichiers stockés sur la Freebox ou les disques durs reliés à votre réseau interne, et ce depuis les iPhone et smartphones Android. Le 5 mai, l’opérateur a lancé une nouvelle mise à jour de son outil sur iOS. Au rang des améliorations, les miniatures d’images apparaissent désormais directement dans les dossiers. Une aide à la connexion a également été intégrée, à la première utilisation de l’app, les utilisateurs peuvent maintenant se connecter au WiFi via leur espace abonné. A noter également la correction d’un crash lorsque l’iPhone était plein et qu’on tentait de lire une image.

Si vous souhaitez découvrir en détail cette application avant de l’utiliser, Univers Freebox vous propose un tutoriel.