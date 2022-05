Canal+ prépare une offre pour une participation dans Starz

Canal+ voudrait s’installer chez l’oncle Sam en rachetant une partie de la chaîne américaine Starz.

Alors que des rachats de grande ampleur ont lieu outre-Atlantique, comme celui de MGM par Amazon, Canal+ s’y intéresse également selon Financial Times et travaille sur une offre de participation minoritaire dans Starz, chaîne payante américaine et véritable fabrique à séries. On la connaît notamment pour Outlander, American Gods ou Power et il s’agit d’une des concurrentes de HBO (Game of Thrones, Westworld) et ShowTime (Dexter, True Blood) sur le marché US, avec près de 20 millions d’abonnés fin 2021.

La chaîne est détenue par le studio hollywoodien Lions Gate Entertainment, qui déclarait l’année dernière vouloir vendre ou céder l’entreprise dans un contexte de multiplications de transactions sur le marché. Canal+ a déjà établi des liens forts avec Starz, notamment en étant le seul distributeur exclusif de Starzplay, la plateforme de SVOD de la chaîne, en dehors des États-Unis en incluant son catalogue au sein de l’offre de SVOD Canal+ Séries.

Une participation apporterait à la filiale de Vivendi un certain nombre d’abonnés se rajoutant aux 24 millions dont elle dispose déjà dans le monde (15 millions en Europe et 7 millions en Afrique). De quoi améliorer sa rentabilité et répartir les coûts de production télévisuelle et cinématographiques sur une base plus large. Il s’agirait également d’une première incursion de Canal+ aux Etats Unis.