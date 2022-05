Lancement d’une chaîne événement sur myCanal pour une expérience immersive et innovante

La finale de la Ligue des Champions sera diffusée sur myCanal le 28 mai prochain en son immersif Dolby Atmos et en Dolby Vision en partenariat avec Ateme et Canal+. De quoi plonger les amateurs de ballon rond au coeur du Stade de France. Pour l’occasion, une chaîne spéciale sera accessible sur le canal 291.

Pour la première fois en France, des spectateurs vont profiter d’un match de foot avec le réalisme et l’immersion du stade, tout en étant chez eux ou en mobilité. Canal+ joue la carte de l’innovation en s’apprêtant à proposer un flux spécifique à la fois en 4K HDR avec Dolby Vision et en son immersif Dolby Atmos sur les appareils Apple et Android compatibles. Cette nouvelle expérience prendra place en direct le 28 à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions sur une nouvelle chaîné événement « Canal+ Finale UEFA Champions League », laquelle sera disponible sur le canal 291.

“Les spectateurs vont pouvoir profiter d’une diffusion en direct comme s’ils se trouvaient dans le stade, être emportés au cœur de l’action, vivre l’émotion du match et bénéficier ainsi de toute l’expérience offerte par les technologies Dolby. D’une part avec le Dolby Atmos qui offre un son incroyablement immersif, puissant et enveloppant et d’autre part avec le Dolby Vision qui sublime les couleurs et les contrastes pour offrir un réalisme saisissant”, promet la filiale de Vivendi.

« Dolby a travaillé main dans la main avec Ateme, le leader mondial des solutions de diffusion vidéo, pour offrir à Canal+ un software de pointe permettant un streaming basse latence en Dolby Atmos et Dolby Vision, incluant le Profile 8.4», a expliqué pour sa Mickael Raulet, CTO d’Ateme.

Pour profiter de ce dispositif, voici la liste des équipements compatibles :