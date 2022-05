Abonnés Freebox, consultez facilement la météo depuis vos player mini4K et Pop

Grâce à “YoWindow“, consultez une météo précise directement sur votre player mini4K et Pop.

“YoWindow” est une application qui permet de consulter les prévisions météo en temps réel avec des animations dynamiques de votre écran d’accueil de smartphone ainsi que sur Android TV dont les Freebox Pop et mini 4K sont équipées. En effet, la particularité de “YoWindow” est de posséder un fond d’écran dynamique très original qui s’adapte en fonction du temps qu’il fait dehors. Géolocalisation ou choix de ville, l’application est très précise.

Installer l’application sur votre player mini4K ou Pop

Commencez par installer l’application “YoWindow” depuis le Google Play Store, intitulée “Une Météo Précise YoWindow” sur le store. Estampillée 2.33.3, la dernière version remonte au 21 avril 2022. Elle pèse un peu moins de 32 Mo.

Une interface simple et complète

L’interface de “YoWindow” se présente sous une forme simple avec toutes les informations en une seule page. De quoi naviguer facilement. Elle propose la météo du jour, les différents changements de températures, la localisation, l’heure ainsi que la localisation.

Le changement de jours ainsi que d’heures se fait aisément avec les flèches de votre télécommande. Pour changer de localisation, il suffit d’aller sur la ville et appuyer sur “OK” pour changer la position.

Vous pouvez sélectionner des villes prêtes enregistrer ou rechercher celles de votre choix grâce au bouton recherche et voir la météo en temps réel de votre sélection.

Des arrières-plans de vidéos personnalisables

Choisissez amplement les arrière-plans animés pour illustrés la météo consultée, parmi une liste variée, gratuites comme payantes, en dessous de l’heure.

Verdict

“YoWindow” est simple et facile d’utilisation, dotée d’une interface complète et riche en informations. L’application est disponible sur plusieurs supports (TV, mobile, tablette…) et ne dispose d’aucune publicité. L’application vous accompagnera au quotidien pour vous prévenir de la météo en temps réel jusqu’à 10 jours. N’attendez plus, allumez votre Freebox, téléchargez l’application et vérifiez le temps qu’il fait dehors avant de sortir.