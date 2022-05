WhatsApp ne sera plus pris en charge par ces iPhone

Régulièrement, WhatsApp indique que certaines anciennes versions d’iOS ou d’Android ne seront plus prises en charge. Aujourd’hui ce sont deux modèles d’iPhone qui sont concernés.

En effet, selon Wabetainfo, les versions iOS 10 et iOS 11 ne seront plus prises en charge par l’application de messagerie instantanée sécurisée. Comme indiqué sur une capture d’écran, la fin du support devrait se faire à partir du 24 octobre prochain.

Cette future incompatibilité concerne donc les utilisateurs d’iPhone 5 et 5C car ces derniers ne peuvent pas être mis à jour au delà d’iOS 11. Pour les utilisateurs d’iPhone 5S et plus, pas d’inquiétude WhatsApp continuera de fonctionner. D’ailleurs comme l’indique le centre d’aide de la messagerie appartenant à Meta les versions iOS 12 et plus récentes sont toujours prises en charge.

L’arrêt des compatibilités entre d’anciennes versions de système d’exploitation et l’application de messagerie s’explique entre autre par la prise en charge des dernières fonctionnalités ajoutées ainsi que pour des raisons de sécurité.