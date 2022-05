Orange et Stéphane Richard c’est officiellement fini, un nouveau chapitre s’ouvre en duo

Le nouveau président s’est engagé à “travailler avec l’ensemble des membres du conseil d’administration pour rendre exemplaire la nouvelle gouvernance dissociée d’Orange, et au succès de la nouvelle équipe dirigeante. Enfin, il a tenu à remercier Stéphane Richard pour son engagement à la tête du groupe depuis douze ans”, annonce un communiqué.

Bienvenue à Jacques Aschenbroich, désigné Président non-exécutif d’@orange. Nous formerons un binôme efficace et complémentaire au service des salariés et du développement de l’entreprise. Pensées et belle suite à @srichard qui aura profondément marqué l’histoire du groupe — Christel Heydemann (@Cheydema) May 19, 2022

Dans le même temps, le conseil a également pris acte de la renonciation de Stéphane Richard, annoncée mardi 17 mai, à percevoir la rémunération exceptionnelle qui lui a été proposé au titre de 2022.

Dès l’année prochaine, une nouvelle politique de rémunération sera proposée sous forme de résolutions dissociées pour chacun des dirigeants mandataires sociaux, le dialogue entre l’entreprise et tous les actionnaires devrait également être amélioré.

Jacques Aschenbroich et Christel Heydemann aux commandes d’Orange

Jacques Aschenbroich est également président du conseil d’administration de Valeo, deuxième équipementier automobile français et dixième mondial. Auparavant, il a été dirercteurr général puis PDG du groupe, jusqu’en janvier 2022. Son expérience est diversifiée et acquise dans des postes de direction de grands groupes industriels, en France et à l’étranger, ainsi que dans la haute fonction publique.

Ingénieur diplômé du Corps des mines, il a exercé plusieurs fonctions dans l’administration et a été au cabinet du Premier ministre en 1987 et 1988. Il a ensuite mené une carrière industrielle au sein du groupe Saint-Gobain de 1988 à 2008. Après avoir dirigé les filiales au Brésil et en Allemagne, il a pris la direction de la branche Vitrage de la Compagnie de Saint-Gobain. Jacques Aschenbroich siège actuellement au conseil d’administration de BNP Paribas et de TotalEnergies.