Le saviez-vous : vous pouvez passer à la Freebox Révolution ou mini 4K tout en payant moins cher votre abonnement

Free permet toujours de s’abonner à ses deux offres historiques, sans frais d’accès et à tarif fixe. Des abonnements qui vous feront faire des économies après 3 ou 4 ans.

Depuis la réorganisation de ses offres Freebox en 2018 et l’ajustement opéré sur la stratégie de la concurrence, à savoir le passage à un engagement d’un an, une première année en promotion et des frais d’activation, Free propose toujours en catimini sa Freebox Révolution et mini 4K avec un tarif fixe qui n’évolue pas avec le temps, comme ce fut le cas dans le passé. Pour en bénéficier, il suffit se rendre sur la page https://signup.free.fr/subscribe2014/.

Les offres historiques face aux offres actuelles

Quelle formule est aujourd’hui la plus attractive en termes de prix, les offres historiques à tarif fixe ou celles actuelles avec la 1ère année en promotion, et un tarif plus cher à partir de la 2ème année ? Tout dépend de nombre d’années passées chez l’opérateur.

Les clients restant au final jusqu’à 4 ans pour la Freebox Révolution, et jusqu’à 3 ans pour la Freebox mini 4K seront gagnants avec les offres actuelles. A contrario, pour ceux souhaitants prolonger l’aventure encore plus longtemps, les offres historiques seront alors plus avantageuses.

Pour rappel, la première box Android de Free est actuellement proposée à 15,99€/mois la première année puis 34,99€/ avec un engagement d’1 an contre 29,99€/mois dans sa formule historique. Pour la Freebox Révolution, le tarif actuel s’élève à 19,99€/mois la première année puis 44,99€. L’offre historique est quant à elle affichée à 39,99€ avec Canal+ Séries offert pendant 1 et Amazone Prime inclus sans surcoût pendant 6 mois.