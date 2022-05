Free dépasse ses rivaux sur le fixe et passe le cap des 4 millions d’abonnés sur la fibre

Free annonce avoir recruté 56 000 nouveaux abonnés sur le fixe lors du premier trimestre grâce au gain de 239 000 nouveaux clients sur la fibre.

Un trimestre presque parfait sur tous les plans. En dévoilant ce vendredi 20 ses résultats commerciaux et financiers sur les trois premiers mois de l’année, Free peut bomber le torse. En France, pour la première fois depuis 2013, l’opérateur termine 1er en termes de recrutement de nouveaux abonnés à la fois sur le mobile et sur le fixe avec le gain de 56 000 nouveaux abonnés, juste devant Bouygues (52 000) et Orange (46 000). “Cette performance reflète la position de numéro 1 ex-aequo sur le fixe et de numéro 2 sur le mobile du dernier Observatoire de l’ARCEP sur la satisfaction globale des abonnés“, se félicite-t-il.

Comme à l’accoutumée, l’opérateur renforce sa position de deuxième meilleur recruteur et premier opérateur alternatif sur la fibre derrière Orange en recrutant 239 000 nouveaux abonnés. De quoi franchir un nouveau cap puisque l’opérateur dispose désormais d’un parc de 4 millions d’abonnés fibre avec un taux de pénétration en hausse de 12 points sur un an à 57,5%.

Côté financé, tous les voyants sont au vert. Les services fixes ont augmenté de 7,0 % d’une année sur l’autre au premier trimestre pour atteindre 741 millions d’euros, soutenu par l’augmentation du parc d’abonnés Fixe et un ARPU en hausse de 2,8 % à 33,5 €. “Cette performance très solide témoigne de l’attrait de nos offres, qui allient différenciation des services et prix compétitifs”, a tenu à rappeler le FAI.