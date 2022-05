Faites le plein de gigas avec ce forfait Sosh à moins de 15 euros par mois

Sosh propose sur son site un forfait 100 Go à un prix intéressant sans limite dans la durée afin de profiter du réseau d’Orange.

Disponible jusqu’au 23 mai 2022 9h du matin, le forfait intègre une enveloppe data s’élevant à 100 Go (débit réduit au-delà). Sans engagement, ce dernier est facturé 14,99€ par mois. Côté appels et SMS/MMS ils sont bien évidemment illimités. Lors d’éventuels déplacements à l’étranger et notamment en Europe et DOM, 10 Go d’internet mobile seront alloués.

Notez qu’à la commande, la carte SIM ou l’eSIM vous sera facturée 10 €, à régler lors de la souscription.