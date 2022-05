La 5G est elle dangereuse pour la santé ? Des experts vous expliquent tout en vidéo

La chaîne LCP a dévoilé aujourd’hui un nouvel épisode de son magazine État de santé, se penchant sur les questions que se posent certains sur l’impact de la 5G sur nos corps.

Même un an et demi après son lancement, la 5G continue d’être l’objet de questionnements concernant l’impact des ondes sur la santé. La chaîne LCP, disponible sur les Freebox, diffuse un nouvel épisode d’État de santé visant à mettre les choses au clair. Cette émission va s’appuyer sur des reportages, des interview de professionnels de santé ou de personnels politiques pour traiter la question.

On y découvre par exemple une explication claire sur la nature des ondes utilisées pour la 5G et les réglementations mises en place pour éviter qu’une exposition devienne trop dangereuse. Il est par exemple expliqué que si certains impacts mineurs sont observés sur l’organisme, aucune étude n’a prouvé un véritable effet sur la santé. Un reportage sur les divisions d’opinions autour de la 5G est également de la partie, en citant par exemple certains médecins assez médiatisés comme Marc Arazi, fervent opposant à la 5G. Il est également rappelé qu’il y a eu de nombreuses demandes de moratoires pour retarder le lancement.. Il est même fait mention des personnes craignant les ondes et d’une pollution des ondes.

Le tout entrecoupé d’interventions d’un cadre de l’Anses, organisme chargé de se prononcer sur la question. Il a d’ailleurs pu rappeler qu’il s’agit bel et bien d’un organisme indépendant sans influence extérieure et explique le fonctionnement de l’agence et la logique derrière la réalisation des rapports. On pourra également observer les actions de l’ANFR pour la mesure des ondes émises.

Analyses, faits scientifiques et opinions s’enchaînent au sein de ce magazine, diffusé sur LCP TNT et sur LCP 100%, mais aussi sur son site web. Ci-dessous, vous trouverez la liste des heures où le programme sera diffusé dans les prochains jours :