Android : 200 applications siphonnant vos données à désinstaller d’urgence

Des applications innocentes mais qui s’emparent sans remord de vos identifiants Facebook grâce à un malware.

Un “voleur de visage” circule sur le magasin d’applications de Google. Le logiciel espion Facestealer a été retrouvé sur plus de 200 applications présentes sur le play store. Semblable au tristement connu malware Joker, Facestealer est un logiciel changeant assez souvent de code, avec de nombreuses variantes.

Les applications concernées sont généralement des VPN (42 sur les 200 citées), des appareils photos et des applications de retouche. En plus de collecter vos informations d’identification, ces applis vont également collecter les cookies Facebook ainsi que des informations associées à votre compte. De plus, si vous êtes intéressés par la crypto-monnaie, plus de 40 applications malveillantes de minage de crypto-monnaie, les incitant à regarder des publicités et à payer pour des services d’abonnement.

A la source de cette alerte concernant un malware déjà observé en 2021 mais qui continue à évoluer, les spécialistes de TrendMicro recommandent la prudence lors de l’installation d’une application mobile. Notamment en surveillant les avis des utilisateurs, surtout les négatifs et de signaler une appli si vous la jugez douteuse.