Abonnés Freebox avec Apple TV 4K, relaxez-vous et apprenez à méditer gratuitement

Grâce à “Calm: Sommeil & Méditation“, transformez votre Apple TV 4K en un programme de relaxation et de méditation.

“Calm: Sommeil & Méditation” est une application avec des programmes de méditation et de relaxation. Idéale pour les débutants, mais elle comprend également des centaines de programmes pour les niveaux intermédiaire et avancé. Il est possible de choisir la durée de vos séances de méditation guidées, de 3, 5, 10, 15, 20 ou 25 minutes, en fonction de vos disponibilités. Les histoires pour dormir sont des histoires du soir conçues pour vous faire plonger dans un sommeil profond et réparateur et incomparables, tant pour les adultes que pour les enfants.

Installer l’application sur votre Apple TV 4K

Commencez par installer l’application “Calm: Sommeil & Méditation“. Estampillée 1.0.8, la dernière version remonte au 2 juin 2021. Elle pèse un peu plus de 120 Mo.

Une interface simple d’utilisation

L’interface de “Calm: Sommeil & Méditation” se présente sous une forme simple avec toutes les informations en une seule page. De quoi retrouver rapidement et facilement chaque contenu. Elle propose votre audio du jour, la personalisation et des catégories.

Pour ce qui est de lancer les programmes, il suffit d’utiliser les flèches directionnelles de votre télécommande pour choisir le contenu de votre choix puis d’appuyer sur le bouton “OK” afin de jouer votre sélection.

L’interface lors du visionnage de vos contenus est classique et simple d’utilisation, vous avez la possibilité de mettre en pause l’audio de la vidéo avec le symbole Play/Pause de la télécommande Les informations du programme en cours sont également affichés.

Un contenu complet et facile d’accès

Tout le contenu est affiché sur une seule et même page, donc les programmes sont aisément accessibles. Trois catégories vous sont proposées, “Mediatate” (médiation), “Sleep Stories” (histoires pour dormir) et “Music” (musiques).

Un programme de méditation étendu

Grâce à “Calm: Sommeil & Méditation“, suivez un programme de méditation sur plusieurs jours (entre 7 et 30 jours). Vous pouvez écouter “7 Days of Calm” (7 jours de Calme) avec un audio de 10 minutes par jours ou suivre un programme de 30 jours pour savoir comment méditer, “How to Meditate“, avec des audios entre 10 et 15 minutes.

Des arrière-plans de vidéos personnalisables

Choisissez facilement parmi un grand nombre d’arrière-plans celle de votre audio du jour grâce l’interface de personnalisation en bas à droite de la vidéo.

Verdict

Malgré que l’application et les audios soient exclusivement en anglais, “Calm: Sommeil & Méditation” est simple et facile d’utilisation dotée d’une interface complète et riche en informations. L’application est totalement gratuite, disponible sur plusieurs supports (TV, iOS, iPad…) et ne dispose d’aucune publicité. Même si vous ne comprenez pas spécialement l’anglais, l’intonation des voix lors des histoires pour dormir et la douceur des musiques peuvent vous aider à trouver le sommeil et vous relaxer. N’attendez plus, lancez votre Apple TV 4K, téléchargez l’application et relaxez vous.