Free Mobile annonce couvrir 83% de la population en 5G

Le déploiement du réseau 5G de Free Mobile continue, on approche désormais des 85% de la population pouvant accéder à la nouvelle génération de téléphonie mobile.

Toujours satisfait de sa place de premier opérateur en terme de couverture 5G, Free Mobile affiche désormais un taux de couverture de 83% de la population sur son site internet. Vous pouvez ainsi d’ores et déjà faire partie de 9650 communes réparties à travers l’Hexagone accédant à la nouvelle génération de téléphonie mobile.

Une possibilité de se connecter à la 5G qui continue d’évoluer, l’opérateur annonçait en effet à la fin du mois d’avril couvrir 81% de la population. Au 1er mai, Free 14 805 sites 5G opérationnels à travers l’Hexagone en en ayant déployé 221 nouveaux toutes bande fréquence confondues. La couverture bien plus étendue de l’opérateur de Xavier Niel s’explique notamment par son utilisation de la bande fréquence 700 MHz, plus basse que les autres permettant une couverture plus large et une meilleure pénétration en intérieur. Free Mobile continue cependant de déployer des sites compatibles avec la bande “reine”, 3.5GHz, étant celle permettant d’accéder aux débits les plus élevés et à une latence réduite.

Pour rappel, vous pouvez savoir si vous êtes couverts en 5G Free Mobile grâce à une carte de couverture interactive disponible sur le site web de l’opérateur.