Google met en avant ses capacités avec un jeu gratuit disponible sur tous les navigateurs

Google propose un jeu de flipper gratuit disponible sur différents supports afin de mettre en avant plusieurs techniques de développement.

A l’occasion de sa conférence annuelle nommé Google I/O, le géant de la Tech en profite pour dévoiler de nombreuses nouveautés tant côté matériel que logiciel. Dans ce sens, Google a voulu démontrer les capacités de “Flutter” son kit de développement multiplateforme maison. Le groupe met également en avant “Flame”, son moteur graphique 2D permettant une certaine perspective sur le jeu, avec diverses animations, un moteur de collision cohérent ainsi qu’un moteur physique très satisfaisant.

La firme de Mountain View propose donc un jeu de flipper complet et gratuit jouable sur PC, tablette et smartphone (iOS et Android) via n’importe quel des navigateurs existants.

Un jeu ludique et sympathique qui s’adapte au support sur lequel on souhaite l’utiliser. Concernant les contrôles, ce dernier est jouable tant avec un clavier que sur un écran tactile. Découvrez le ici.

Source : JDG