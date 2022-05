Bouygues Telecom : une étrange option payante pour connecter son player TV en WiFi

Certains abonnés Bbox voulant accéder à leur décodeur en WiFi doivent payer 5€ par mois pour étendre leur connectivité et bénéficier de la TV où ils veulent chez eux.

Une option assez atypique pour les abonnés Bouygues Telecom disposant d’un grand logement. L’opérateur propose en effet un service nommé “Connexion décodeur TV en WiFi” à ses abonnés BBox fibre utilisant le décodeur TV Miami ou 4K. Actuellement proposée avec 3 mois offerts, sans engagement, cette option facturée 5€/mois permet simplement d’accéder à un répéteur WiFi captant le signal de votre box puis de le brancher à votre décodeur pour que ce dernier soit connecté à internet.

Bouygues Telecom présente cette option comme une alternative à l’installation d’un câble traversant l’espace entre le server et le player, notamment s’ils sont éloignés. L’offre est uniquement disponible pour les abonnés Bbox must fibre et Bbox Miami Pro, sur demande depuis l’espace client Bouygues Telecom, par téléphone ou en boutique. Une manière de répondre à un manque simple : les player proposés à ces abonnés ne permettent pas d’accéder aux contenus TV de Bouygues Telecom via le WiFi. Pour un décodeur en étant capable, il faudra impérativement opter pour l’offre Bbox Ultym, seule offre proposant le tout dernier appareil lancé en février dernier.

Une option qui peut revenir cher

Cette option est finalement assez simple : il s’agit d’un répéteur WiFi dédié à votre décodeur. Le service est cependant une location d’appareil, à l’inverse de ce que propose Free par exemple avec ses décodeurs disponibles pour les abonnés Freebox depuis juillet 2020. L’opérateur propose par ailleurs aux abonnés Freebox Delta et Pop d’accéder à un répéteur WiFi inclus sur demande lors de la souscription, ou accessible pour 10€ de frais d’envois si la demande est ultérieure. Pour des appareils supplémentaires, nécessaires dans le cas d’un logement très étendu ou pour les abonnés Freebox mini 4K et Révolution, il faudra compter 20€ par répéteur, mais payés une seule fois pour l’intégralité de l’abonnement. A noter également que ces répéteurs ne sont pas présentés comme uniquement dédiés à un accès à la télévision où vous le désirez.

La solution proposée par Bouygues Telecom peut alors très vite s’avérer onéreuse, en sachant que l’offre Bbox Must est actuellement proposée à 22.99€/mois la première année avec deux mois offerts puis 40.99€/mois. Avec cette option, l’offre bascule donc à 27,99€/mois la première année puis 45.99€mois, simplement pour bénéficier d’un accès au WiFi sur votre décodeur. SFR propose également, depuis l’année dernière, une option de répéteur WiFi facturée 3€/mois et par répéteur, dans la limite de deux appareils. Orange pour sa part propose un répéteur inclus sur demande pour ses offres Livebox Up et Max moyennant 10€ de frais d’activation et vend son appareil compatible WiFi 6 pour 89€ pour les autres abonnés grand public.