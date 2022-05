Sosh canarde une nouvelle promo pour ses offres fibre et ADSL

Nouvelle promotion pour les offres fixe de la marque d’Orange avec la location de la livebox incluse et sans engagement.

Jusqu’au 4 juillet 2022, la boîte Sosh est proposée à un tarif promotionnel. Dans sa version fibre optique et ADSL elle revient à 14,99 euros par mois au lieu de 29,99 euros pendant 12 mois, avec la location Livebox incluse (Livebox 5) et sans engagement de durée. Cette offre donne accès à Internet jusqu’à 300 Mbit/s en débit descendant (téléchargement) et débit montant (envoi), ainsi que les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations à l’international.

Cette promotion permet l’accès à la TV via deux solutions. Premièrement par l’appli TV d’Orange offerte sur demande donnant accès à une sélection de chaîne sur mobile, tablette et PC/Mac mais pas sur une télévision. Deuxièmement, il est possible de passer par l’option décodeur TV facturée 5 euros par mois. Cette dernière donne l’accès a une large sélection de chaînes incluses sur votre télévision, mobile, tablette et PC/Mac et accès aux services payants (Netflix, Amazon Prime Vidéo, chaîne Disney+, …) avec le décodeur TV4 compatible UHD 4K.