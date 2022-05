Les internautes se lâchent sur les réseaux : Canal+ vous fait crier, les bots de Free égaux à eux-mêmes, un technicien SFR perd les pédales

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Plus de connexion et une armoire de rue défoncée. Quand un abonné Freebox ne peut pas être plus clair avec l’assistance, les bots de l’opérateur font comme toujours la sourde oreille !

La qualité du support #free et les réponses automatique d'un bot… Ce n'est pas comme si j'avais décrit le problème de façon claire et précise. pic.twitter.com/rGl00si8sr — Genma (@genma) May 16, 2022

Attention au démarchage à domicile, aux abus de techniciens peu scrupuleux et aux arnaqueurs qui en profitent.

J'ai eu le même genre. Avec le technicien qui me dit qu'il bosse pour @SFR et que dans 15j si j'ai pas basculé chez @sfr j'aurais plus le net etc…

Je rigole et il s'énerve. Là je lui explique que je suis ingé en infor (vrai en plus). J'ai fait une decla en ligne aux fraudes — newuser (@newuser_fr) May 20, 2022

Un tweet a fait le buzz ce weekend avec 58 000 likes. Alors les iPhone sont-ils devenus incassables en cas de chute ?

Tombé de 9 étages sans coque il y a 4 mois mdrr il fonctionne encore parfaitement pic.twitter.com/njMyj14jRt — Bou (@rebeccahudon) May 22, 2022

Le Metavers de Carrefour fait penser à Second Life en moins bien, cela promet !

Faire passer un entretien d’embauche face à la mer à Paris : je faisais aujourd'hui mes premiers pas dans le Metavers, sous les traits d’un drôle d’avatar, avec de jeunes candidats data analysts ou data scientists… Carrefour innove, apprend, surprend ! pic.twitter.com/7ypYEW2vzZ — Alexandre Bompard (@bompard) May 18, 2022

A vos Marc, prêts, criez ? Après la Flamme, c’est au tour de la série Le Flambeau de faire ses débuts ce soir sur Canal+. Alors “impatients de retrouver Maaaaaarc ? Préparez vous à crier son nom pour débloquer les premières minutes du Flambeau, les aventures de Chupacabra”, il suffit de cliquer sur le lien et d’avoir du coffre et de l’endurance !

🗣️ Criez son nom pour débloquer les premières minutes de la série #LeFlambeau ! Bonne opé de @BETCParis 👍 🔗 https://t.co/KdvH9AxmuF pic.twitter.com/Dpv8dQSPn6 — 📌 Anaël (@anael_tw) May 23, 2022

D’ailleurs pour ceux qui se souviennent de la Flamme, Alexandra s’en sort sans surprise très bien !