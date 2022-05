Les internautes se lâchent sur les réseaux sociaux : le “pain au beurre” et le “Bokit” de Free arrivent, la fibre caméléon vous protège

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Après la Réunion en 2017, Free Mobile va se lancer dès demain en Martinique et Guadeloupe. S’il compte casser les prix, ce n’est jamais sans humour. La preuve avec le pain au beurre et le Bokit, un sandwich guadeloupéen !

Après le rougail saucisse de 2017 à La Réunion, voici le pain au beurre de La #Martinique et le Bokit de La #Guadeloupe qui sont actuelles sur la rampe de lancement 🚀#FreeMobile #FreeCaraibe pic.twitter.com/toJr1WWDEW — Dylan Legros 🇷🇪🇫🇷 (@Dylan_Legros) May 16, 2022

Un camouflage presque parfait pour cette armoire fibre, idéal pour passer à travers les mailles du filet des saboteurs et de sous-traitants peu scrupuleux ?

Armoire PMZ en mode camouflage pic.twitter.com/LJaZU1pXOt — Patrice Damezin (@patphobos) May 12, 2022

Le drame de l’année. La Freebox Pop et Top Gear ne font pas bon ménage.

Bonjour, je viens de tester sur plusieurs équipements et je constate en effet que le top gear du 26/04 est absent sur Freebox Pop (ce qui n'est pas normal). J'en informe nos équipes en régie. Si vous constatez d'autres absences n'hésitez pas à m'en informer. — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) May 12, 2022

Le procès en appel des ex-dirigeants de France Télécom pour harcèlement moral « institutionnel » s’est ouvert en appel le 11 mai. Voici un récit fort de l’affaire par l’avocate Sylvie Topaloff dans Quotidien.

« France Télécom voulait faire partir 21 000 personnes. » Me Sylvie Topaloff révèle comment elle a réussi à renvoyer pour la première fois au pénal une entreprise du CAC 40 et ses patrons pour « harcèlement moral » ⬇️ pic.twitter.com/Xw3wWn7l9I — Quotidien (@Qofficiel) May 12, 2022

Bonus : “Réfléchissez avant de vous engager”, souvenez-vous de cette publicité de Bouygues Telecom en 2001 mettant en scène Guy Roux ex-entraîneur emblématique de l’AJ Auxerre. Les temps ont-ils vraiment changé ?