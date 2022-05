Vos saisies sur le web peuvent être enregistrées avant même d’avoir pressé le bouton “envoyer”

Des milliers de sites web, y compris très populaires, sont en mesure de savoir ce que vous allez taper avant même d’envoyer votre formulaire.

Les données sont collectées avant même d’être envoyées. D’après une étude relayée par Wired se basant sur 100 000 principaux sites internet, nombreux sont ceux enregistrant vos saisies avant même leur envoi. Aux Etats-Unis, 2950 sites enregistrent l’adresse de l’utilisateur, contre 1844 en Europe, mais cela va parfois plus loin. Certains sites comme Yandex et 51 autres collectaient directement les mots de passe des utilisateurs.

Si dans ces cas précis, les 52 sites ont été alertés et ont effectué une mise à jour pour que ce ne soit plus le cas, l’étude pointe du doigt un problème. On a tendance à croire, à tort, que nos données sont privées tant que l’on ne les a pas envoyé. Cette étude fait donc office d’une piqure de rappel. “Nous avons été super surpris par ces résultats. Nous pensions que nous allions peut-être trouver quelques centaines de sites Web sur lesquels votre courrier électronique est collecté avant que vous ne le soumettiez, mais cela a dépassé de loin nos attentes” expliquent les chercheurs. “Dans certains cas, lorsque vous cliquez sur le champ suivant, ils collectent le précédent, comme vous cliquez sur le champ du mot de passe et ils collectent l’e-mail, ou vous cliquez simplement n’importe où et ils collectent toutes les informations immédiatement“, explique Asuman Senol, un spécialiste de la protection de la vie privée.

A noter également une disparité entre les quantités de données collectées par les sites aux USA et en Europe. Aucune réelle raison derrière cette différence, même si certains estiment qu’elle est due aux différences de réglementations, l’Europe étant particulièrement stricte sur la protection des données.