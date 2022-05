SFR rachète un 4e opérateur virtuel en France

Altice France s’empare de Syma Mobile.

A défaut d’un passage à trois chez les opérateurs de réseau, la consolidation se poursuit autrement sur le marché grand public dans l’Hexagone. Rachetés les uns après les autres, les MVNO passent de plus en plus sous le giron de SFR et Bouygues Telecom qui se livrent bataille. Après le rachat en 2021 d’Afone Participations (50% de l’activité RegloMobile) et ses 770 000 clients, puis de Coriolis Telecom et ses 500 000 abonnements fixes et mobiles ou encore de Prixtel, SFR s’empare à présent de Syma Mobile, un autre opérateur virtuel, selon les informations du Figaro.

Syma Mobile propose des forfaits grand public allant d’1 Go à 1,90€/mois à 210 Go au prix de 19,90€/mois. Pour l’heure, ses abonnés utilisent encore le réseau d’Orange et de SFR. Seul ce dernier sera proposé à l’avenir.

Bouygues Telecom a pris pour sa part fin 2020 le contrôle du numéro 5 du mobile en France, Euro Information Telecom (EIT), filiale du groupe bancaire CIC-Crédit Mutuel spécialisée dans les services de téléphonie mobile opérant à travers des marques telles qu’Auchan Telcom, Cdiscount Mobile, CIC Mobile, Crédit Mutuel Mobile ou NRJ Mobile. De quoi renforcer son parc 2 millions d’abonnés et dépasser Free Mobile. Les MVNO indépendants seraient encore moins d’une dizaine à subsister aujourd’hui.