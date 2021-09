SFR rachète un nouvel opérateur en France, 500 000 nouveaux abonnés à la clé

Altice France annonce le rachat de l’opérateur Coriolis Telecom. La finalisation de l’opération est prévue courant 2022.

La consolidation continue. Après le rachat en mai dernier d’Afone Participations (50% de l’activité RegloMobile) et ses 770 000 clients, SFR annonce ce 20 septembre avoir conclu un accord d’exclusivité pour acquérir 100% de Coriolis Telecom.

“Avec cette opération envisagée, Altice France intégrerait l’expertise existante, les partenariats, le réseau de distribution établi, les bases clients B2B et B2C, et les capacités de service client de Coriolis Telecom”, précise le groupe de Patrick Drahi.

Fondé il y a près de 30 ans par l’entrepreneur Pierre Bontemps, ce groupe de télécoms français revendique 500 000 clients fixes et mobiles dans les petites et moyennes de l’Hexagone mais aussi 30 000 entreprises clientes. Le montant de l’opération se composerait d’un prix d’achat de 280 millions d’euros en prix d’achat et d’un paiement différé de 117 millions d’euros. La transaction devrait être finalisée lors du 1er semestre 2022 après avoir été soumise aux approbations réglementaires habituelles.

L’opérateur au carré rouge n’est pas le seul à avoir soif d’acquisitions sur le marché français, Bouygues Telecom a racheté pour sa part fin 2020 le numéro 5 du mobile en France, Euro Information Telecom (EIT), filiale du groupe bancaire CIC-Crédit Mutuel spécialisée dans les services de téléphonie mobile opérant à travers des marques telles qu’Auchan Telcom, Cdiscount Mobile, CIC Mobile, Crédit Mutuel Mobile ou NRJ Mobile. De quoi renforcer son parc 2 millions d’abonnés et dépasser Free Mobile