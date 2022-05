Insolite : un pirate de l’IPTV condamné à une amende de plus d’un demi million d’euros

La chasse à l’IPTV illégal fait rage. Partout dans le monde plusieurs administrateurs de site se font coincer.

Un gros poisson s’est fait serrer. En effet après l’un des plus gros vendeurs de box IPTV en Europe, un canadien s’est fait attraper et encourt une grosse amende. Nommé Carlos Rocha, le mis en cause est à la tête d’un service listant plusieurs sites d’IPTV illégaux.

L’action en justice a été intentée par les distributeurs de chaines de TV DISH Networks et NagraStar. Ils ont pu prouver que le pirate détournait leurs contenus en incrustant une watermark. Ces derniers demandent qu’une amende d’un montant de 585 millions de dollars (555 millions d’euros) soit infligée au prévenu pour dommages et intérêts.

Mais ce n’est pas tout, Carlos Rocha a également été mise en cause et condamné à payer 90 millions de dollars d’amende dans une toute autre affaire concernant une plateforme d’IPTV nommée SET TV. Le pirate s’avère très productif puisqu’il vendait également des codes d’appareils et des abonnements pour divers services IPTV, notamment SolTV, SET TV, Simply-TV, BimoTV, TVStreamsNow, OneStepTV, IbexTV, MagnumStreams, Prime Tyme TV, Lazer TV Streams, Griff TV, Flix Streams et CantGetEnough comme le précise DISH.

Tout laisse à croire qu’il sera compliqué pour Carlos Rocha de régler cette somme. Cependant la justice et les ayants-droits souhaitent se montrer ferme et prêts à tout afin de prouver à d’autres acteurs véreux de l’IPTV ce qui les attend en cas d’action en justice.

Source : Presse Citron