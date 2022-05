Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour leur proposer une opportunité unique

L’opérateur de Xavier Niel s’adresse aux fans de Stranger Things et les invite dans un courriel à participer à un jeu concours pour tenter de vivre un moment unique ou à défaut de remporter de nombreux goodies.

C’est un petit peu l’événement Netflix de ce mois de mai, l’arrivée de la saison 4 de Stranger Things sera l’occasion d’une grande avant-première et même d’un festival dédié. Free propose dans un mail envoyé à certains abonnés de participer à un jeu concours en lien avec ces évènements, dont le gagnant pourra remporter des places pour ces deux évènements mais également de nombreux cadeaux en lien avec cette série.

De quoi se rendre dans l’upside down. Les abonnés Freebox feraient mieux en effet de vérifier leur boîte mail, puisqu’ils peuvent avoir reçu une invitation pour participer au jeu concours dédié à cette nouvelle saison. Si vous souhaitez participer et remporter des places pour l’avant-première de la série le 24 mai et le festival Stranger Things au Cirque d’Hiver se déroulant du 26 au 29 mai, il faudra répondre à ce quizz réservé aux abonnés avant le 16 mai. Il faudra saisir vos coordonnées de contact liées à votre abonnement Freebox afin de pouvoir être contacté.

Si vous participez après, vous pourrez remporter de nombreux lots comprenant des goodies autour de la série. Pour rappel, Netflix est inclus dans sa version Essentiel (un écran et SD) pour les abonnés Freebox Delta et One et proposé en option pour tous les autres abonnés.