Totalement fibrés : Free Mobile évolue, les Freebox un peu moins, Free va-t-il révolutionner notre demain ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, dans les conditions du direct, sans montage, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui que nous vous proposons une nouvelle édition de notre émission, avec les chroniques habituelles : dons le gros Dos, nous aborderons plusieurs actualités l’arrivée de Free Caraibes sur le mobile et les rubriques habituelles comme Free Mobile, son réseau 5G et ses fautes ou encore l’itinérance et ses blocages, et l’après.