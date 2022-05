La box idéale pour ceux qui ne veulent qu’internet

Le marché des télécoms est très majoritairement composés d’offres triple-play, incluant la télévision. Mais pour ceux qui n’ont pas besoin des chaînes ou y accèdent via d’autres alternatives, quelle offre box pourrait convenir ? Univers Freebox vous propose un comparatif des offres dual-play proposées par les opérateurs.

Et si vous ne voulez qu’Internet, que choisir ? A l’heure où les offres sont plus souvent proposées avec un décodeur que sans, les personnes ne regardant pas la télévision peuvent vouloir trouver une offre qui ne comprend pas la télévision. Si certains opérateurs proposent des offres peu chères en dual-play, elles sont cependant assez rares. Nous vous proposons ainsi un tour d’horizon des offres dual play proposées par les quatre principaux opérateurs ou leurs marques low-cost. A noter que les tarifs est les offres présentées sont celles proposées le 12 mai 2022 et sont susceptibles de changer.

Dans ce comparatif, on peut noter que Free se détache énormément de ses concurrents en proposant une offre double-play haut de gamme. En effet, il s’agit tout simplement de la Freebox Delta sans aucun de ses services audiovisuels. Elle propose ainsi des débits largement supérieurs à ses concurrentes et un Server aux capacités plus développées, mais est fatalement plus chère. On peut cependant noter qu’il est possible de s’abonner chez Free à une autre Freebox et de choisir de ne pas utiliser les services TV. Pour les abonnés Freebox Delta, Révolution et mini 4K, la suppression de l’option TV peut même alléger la facture de 2.99€/mois. Il est également possible de souscrire à la Freebox Pop sans player, mais cela n’impactera pas votre abonnement.

Ainsi chez Free, avec la fin de la Freebox Crystal, il n’existe plus qu’une seule offre dédiée au dual-play et si ses capacités sont alléchantes, elle n’est pas à la portée de toutes les bourses. En terme de débit, la box RED de SFR peut s’avérer être un bon rapport qualité prix, avec une offre qui est modulable selon vos besoins. Ceux cherchant un réseau dont la réputation n’est plus à faire pourront se tourner vers la boîte Sosh, qui pourra également ravir en terme de prix ceux qui n’ont accès qu’à l’ADSL. La Bbox fit pour sa part, pourra séduire par son prix la première année et les débits plus élevés que sa concurrente de la marque d’Orange, mais s’avère un peu plus chère si vous désirez rester longtemps chez votre opérateur.