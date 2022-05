Freebox Pop et mini 4K : comment regarder les chaînes TV belges gratuitement, en direct et en replay, sur votre player

Amateurs de programmes belges, téléchargez “RTBF Auvio” et regardez la télévision du plat-pays en direct et en replay depuis votre player Freebox Pop et Mini 4K.

RTBF Auvio est une plateforme pour visionner les chaînes Belges en direct, en replay, VOD et d’écouter des podcasts détenus par la RTBF. Le service contient une sélection issue des chaînes de la RTBF, d’AB3, d’ABXplore, d’Arte, de LN24, de BRUZZ et des archives de la Sonuma au même endroit. Découvrez plus de 3000 heures de programmes issues de thématiques comme le football, le tennis, la moto GP, les séries ou encore les films, la météo, l’actualité, l’EuroMillions et bien plus encore.

Installer l’application sur le player Freebox

Commencez par installer l’application “RTBF Auvio : direct et replay“. Estampillée 2.4.10, la dernière version remonte au 10 avril 2022. Elle pèse un peu plus de 10 Mo.

Une interface simple et complète

L’interface de “RTBF Auvio : direct et replay” se présente sous une forme classique des plateformes de streaming avec les différentes sections à gauche dans un bandeau dédié.

Pour ce qui est de visionner un programme, il suffit d’appuyer sur la touche “OK” de votre télécommande (les contenus en direct sont accompagnés de la mention “en direct” en haut à gauche de leur tuile) afin de lancer votre sélection.

L’interface lors du visionnage de vos contenus est classique et simple d’utilisation avec les options pause/lecture, retour/avance rapide, paramètre de langue… Les informations du programme en cours sont également affichés.

Un contenu riche et facile d’accès

Retrouver facilement chaque programme grâce aux différents onglets comme le direct, les contenus premium disponibles uniquement via un pass dédié facturé à 7.99€/mois avec un essai gratuit de 14 jours. Vous pouvez également trier par chaînes, catégories, trouver les podcasts, et accéder à votre liste de favoris.

Une option recherche simple et facile d’utilisation

Recherchez, à l’aide de mots clés, un contenu spécifique comme une chaîne, un film ou encore un podcast depuis l’onglet “Recherche” du menu. La durée ainsi que la date à laquelle le programme a été ajouté sur la plateforme vous sont indiquées.

Verdict

Avec une interface simple et efficace, une navigation fluide et très réussie, les contenus sont amplement accessibles. Ce qui permet une utilisation sans soucis. D’autant plus que l’application “RTBF Auvio : direct et replay” est totalement gratuite et pas infestée de publicité (bien qu’une publicité se lance avant chaque contenu une fois sur quatre). En un mot : téléchargez !