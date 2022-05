Insolite : laissée sans surveillance ni garde-fou, une fillette dépense 2300€ sur Tik Tok

Un oubli de contrôle parental peut coûter très cher lorsqu’un enfant s’empare de votre téléphone.

Il convient toujours de le rappeler, si vous avez saisi un moyen de paiement sur votre smartphone, il faut le protéger. Une famille britannique en a fait l’amère expérience. Dans une lettre adressée au journal britannique The Telegraph, les parents d’une petite fille souffrant de difficultés d’apprentissage raconte sa mésaventure. Elle a ainsi laissé sa petite jouer sur son smartphone, mais en se rendant sur Tik Tok, la situation a très vite dégénéré.

Un utilisateur de la plateforme a en effet convaincu la jeune enfant de lui donner 2 012 livres sterling, soit 2 352€, en monnaie virtuelle, à travers 23 micro transactions et achats intégrés. Des paiements qui ne sont apparus que bien plus tard aux yeux des parents, en recevant la note particulièrement élevée. Ces derniers ont alors tenté de contacter le géant américain dans le but d’être remboursé, sans succès. Les réponses de la firme de Cupertino, qui explique que légalement, la responsabilité incombe aux parents d’activer les contrôle parentaux avant de prêter un smartphone à un enfant, n’ont pas vraiment plu à la mère de famille.

“Il est si facile de perdre beaucoup d’argent en quelques minutes de cette manière. Je crois que Apple a fait preuve de négligence en n’identifiant pas l’activité suspecte sur mon compte ce qui aurait dû provoquer le blocage des paiements suspects”. Les parents expliquent avoir bien activé cette fonctionnalité sur un autre téléphone, mais pas ce dernier. Puisque Apple ne cédait pas à leur requête, ils se sont tournés vers Tik Tok pour obtenir gain de cause.

Une bonne initiative, puisque si au départ, le réseau social considérait qu’aucune règle n’avait été enfreinte, une investigation plus poussée a révélé que l’influenceur ayant soutiré les 2300€ se serait livré à de la fraude. Tik Tok a alors contacté Apple qui a finalement remboursé la somme, tout en soulignant qu’Apple Pay “aurait dû repérer l’activité suspecte et bloquer les paiements”. Si l’histoire se finit bien, elle fait cependant office de piqûre de rappel : il est possible depuis un iPhone de restreindre les potentielles dépenses effectuées sur un smartphone et si vous le prêtez à un enfant, cela devient presque nécessaire.

Source : Presse-citron