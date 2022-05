La box idéale pour les petits budgets

Difficile de faire son choix lorsque l’on doit changer de box, surtout si l’on doit vérifier que la facture ne soit pas trop élevée. Univers Freebox vous propose un comparatif pour vous aider à trouver la box idéale.

Que choisir pour une offre internet fixe correcte sans se ruiner ? Les opérateurs proposent, parfois en leur nom et parfois à travers leurs marques low-cost, des offres d’entrée de gamme pour permettre à tous d’accéder à internet. Univers Freebox a regroupé les 4 offres principales de chaque opérateur dans une gamme de prix raisonnable et les a condensé dans un tableau comparatif. A noter cependant, les offres présentées sont celles proposées le 06 mai 2022 et peuvent évoluer.

En conclusion, quelle offre est faite pour vous ? En se concentrant sur les offres fibre, la Freebox mini 4K semble en effet la plus complète : elle est la seule à être réellement triple-play sans nécessiter d’options et propose les débits maximums théoriques les plus élevés. Si son player est un petit peu vieillissant, il pourra cependant vous servir pour regarder la télévision et accéder à des services de SVOD directement sur votre décodeur. Cependant, on peut regretter qu’au bout d’un an, l’offre devienne plus chère que ses concurrents.

Sur deux ans, il s’agit bien de l’offre série limitée de SFR qui est la plus avantageuse, qui vous coûtera seulement 20€/mois mais n’est accessible que si vous êtes éligibles à la fibre. Il s’agit alors d’un assez bon plan actuellement, au prix d’un bouquet TV moins étendu que la Freebox mini 4k et des débits moindres.

Pour ceux préférant payer un tarif plus bas au fil des ans, ils pourront se tourner vers la box de RED by SFR. Elle est deuxième en terme de débit (avec pour seul bémol un upload plus limité) et propose un tarif assez alléchant, notamment si vous êtes en ADSL, le tout sans engagement. Cependant, il convient de rappeler que la marque low-cost de SFR a tendance à faire augmenter ses prix au cours de l’abonnement. Si ces pratiques sont généralement observées sur le mobile et peuvent être refusés à condition d’avoir lu l’avertissement envoyé par l’opérateur, les abonnés choisissant cette offre doivent le faire en connaissance de cause.

Sosh pour sa part bénéficie de l’aura d’Orange pour la qualité et la stabilité de son réseau, mais n’est pas vraiment l’offre la plus complète du marché, ni la moins chère. Il en va de même pour la Bbox Fit de Bouygues Telecom, qui reste résolument double-play sans même d’option possible pour accéder à la télévision. A noter que nous n’avons pas intégré la Livebox d’Orange, puisque son coût au bout d’un an est bien trop élevé pour un comparatif ciblant les budgets restreints.