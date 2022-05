Totalement fibrés : une nouveauté pour tous les abonnés Freebox, l’esprit Free c’est fini ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui nous vous proposons une nouvelle édition de notre émission, avec les chroniques habituelles : dans le gros Dos, nous aborderons plusieurs actualités comme l’arrivée prochaine d’Android 10 à venir sur la Freebox Pop, et pourquoi ? Une mise à jour et une nouveauté à la clé sur tous les Server Freebox. Dans les rubriques habituelles, le UP sur Free Mobile et son réseau 4G, le down sur la fin d’une époque bien méconnue chez Orange. Vous pouvez retrouver également le Free Fight : l’esprit Free est-il mort ou en mode survie ? Ainsi que le chiffre de la semaine.