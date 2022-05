NRJ Mobile propose plusieurs forfait à prix cassé avec beaucoup de gigas

NRJ Mobile commercialise trois forfaits mobiles sans engagement à petit prix avec de bonnes quantités de data.

Jusqu’au 10 mai 2022, NRJ Mobile propose des séries limitées 50 Go à 6,99 euros par mois et 80 Go à 8,99 euros par mois et 150 Go à 10,99 euros par mois. Compatibles 4G et sans engagement, celles-ci intègrent les appels, SMS et MMS en illimités, ainsi qu’une enveloppe data variant entre 8 Go et 13 Go pour le roaming depuis l’Europe et les DOM.

Au bout de la période de promotion, le prix des forfaits s’élèvera respectivement à 11,99 euros, 14,99 euros et 18,99 euros pour le plus gros forfait. Pour les petits consommateurs, NRJ Mobile propose également un forfait avec une petite enveloppe internet de 7 Go au prix de 4,99 euros par mois et n’indique pas de limite de durée dans le temps.

Comme NRJ Mobile ou Auchan Telecom, la marque Cdiscount Mobile appartient désormais à Bouygues Telecom depuis le rachat d’EI Telecom.