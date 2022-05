Face à ses rivaux, Free Mobile garde le cap avec son forfait Série Free à 8,99€/mois

Free Mobile maintient son offre intermédiaire à 8,99€/mois comprenant 90 Go en 4G et 4G+. L’opérateur baisse en revanche l’enveloppe de données en roaming à l’étranger.

Face aux offres renouvelées toutes les semaines de Red by SFR, B&You et Sosh, Free Mobile prolonge aujourd’hui jusqu’au 17 mai son offre Série Free 90 Go en France métropolitaine à 8,99€/mois pendant 1 an. Seul changement à noter, la data incluse depuis l’Europe et les DOM passe à 8 Go contre 10 Go précédemment. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 210 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 en accès premium est également inclus.

Et du côté des rivaux ?

Du côté de la concurrence, Bouygues Telecom et Red by SFR proposent un forfait 80 Go respectivement à 12,99€/mois et 13€/mois quand Sosh opte pour une série limitée 110 Go à 16,99€/mois.