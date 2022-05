Les internautes se lâchent sur les réseaux sociaux : la Freebox Révolution est partout, Red by SFR permet de changer de promo, un régime riche en fibres

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Une info passée inaperçue, les abonnés sans engagement à SFR/Red by SFR peuvent ajuster leur offre et ainsi passer d’une promo à une autre. Que Sosh et Bouygues Telecom en prennent de la graine.

A l’heure où les “plats de nouilles” font polémique dans les armoires de rue, certains en profitent pour suivre un régime riche en fibres !

La finale de la Ligue Europa Conférence est prévue le 25 mai prochain au Air Albania Stadium de Tirana. Et certains trouvent déjà un air de ressemblance entre le stade et la Freebox Révolution, et vous ? Free propose quant à lui de changer le nom !

Il faut le dire, l’offre Canal+ incluant les chaînes cinéma du groupe mais aussi Disney+, Netflix, OCS, et Canal+ Séries, à seulement 20,49€/mois, c’est à défier toute concurrence. Tellement que le président du directoire du Groupe Canal+, Maxime Saada va augmenter le CM pour avoir mis en avant l’offre sur Twitter.

