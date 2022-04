Le choc des box : que vaut la nouvelle Bbox Ultym de Bouygues Telecom face à la Freebox Delta ?

Bouygues Telecom a revu cette semaine ses offres fixes avec plusieurs changements, notamment sur sa box premium, la Bbox Ultym. Un prix augmenté, le WiFi 6E et un débit revu à la hausse, que valent ces changements ?

Comme à son habitude, l’opérateur a revu ses offres pour le printemps et a notamment apporté plusieurs modifications à sa Bbox Ultym. Outre l’ajout du WiFi 6E, on peut notamment y compter une hausse du débit, puisque le nouveau modem permet d’accéder à des débits descendants de 2Gbit/s et 900 Mb/s en upload ainsi qu’une hausse des prix de trois euros. En passant à 49.99€/mois une fois la période promotionnelle passée, il devient encore plus pertinent de comparer cette offre à la Freebox Delta. Univers Freebox vous propose ainsi un tableau comparant les deux offres.

Concrètement, l’offre Freebox Delta reste, sur le papier, assez supérieure en terme de performances et de contenu notamment. Les débits maximums atteignables restent supérieurs, mais à la manière d’Orange avec sa Livebox 6, Bouygues Telecom a pour sa part opté pour une stratégie assez différente de Free, en axant sa proposition sur le sans-fil. C’était déjà le cas en 2020 au lancement de son premier Server WiFi 6, mais avec l’intégration du WiFi 6E, l’opérateur assume pleinement son choix.

En effet, si les 8Gb/s de Free en filaire peuvent faire rêver, les usages pour un tel débit ne sont pas encore très répandus. On peut bien plus facilement imaginer ce qu’apporte une connexion WiFi plus performante au grand public. Cependant, il est important de noter que le WiFi 6E est une technologie très récente et encore très peu démocratisée. Les terminaux compatibles sont assez rares et il y a plus de chances que les nouveaux abonnés Bbox Ultym utilisent finalement du WiFi 6 sur leurs appareils plutôt que cette nouvelle norme. Il s’agit avant tout d’une manière de prendre de l’avance sur les usages. Si Free améliore son WiFi lorsqu’il le peut, les abonnés voulant accéder à une connexion sans-fil performantes pourront cependant préférer la Bbox Ultym, Bouygues Telecom ayant été nommé meilleur opérateur sur ce point par nPerf. Mais pour une offre complète, avec des services inclus et des capacités plus techniques du server par exemple, il faudra se tourner vers la Freebox Delta.