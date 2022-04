Free relooke son site d’assistance dédié à Oqee

Après avoir lancé une nouvelle section dédiée sur son site d’assistance générale, Free annonce une refonte de l’interface de sa plateforme d’aide pour l’utilisation d’Oqee.

Un relooking complet, en mode sombre et plus adapté à la navigation sur smartphone. L’opérateur de Xavier Niel dévoile une nouvelle version de son site assistance.oqee.tv réservé aux utilisateurs de son interface TV. Un changement avant tout esthétique, puisque selon nos observations, aucune nouvelle section ne vient étayer la plateforme.

On notera notamment un design plus poussé, des logos entièrement revus pour chaque section présente et surtout une adaptabilité entièrement revue sur le mobile, la navigation étant très simplifiée sur ces terminaux. Exit le menu en arborescence pour une liste plus classique dans chaque section dédiée à l’aide des abonnés. Chaque sujet cependant permettra une navigation dans sa catégorie via un catalogue latéral.

La section Communauté, où les abonnés peuvent faire parvenir leurs requêtes ou suggestions d’évolutions a également été revue. Vous retrouverez notamment les conversations “épinglées”, jugées importantes et les commentaires officiels des développeurs ou Helpers sont très mis en avant.