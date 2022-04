Free envoie un mail aux abonnés Freebox Révolution pour leur indiquer qu’OQee est désormais inclus dans leur abonnement

Pour ceux qui n’étaient pas informés de l’intégration de l’application mobile OQee dans le forfait Freebox Révolution, Free envoie un mail aux abonnés concernés pour leur annoncer.

Le mois dernier, Free lançait son application OQee sur mobile (Android et iOS) pour tous les abonnés Freebox Révolution. Ceux-ci peuvent donc, comme les abonnés Freebox Delta et Freebox Pop, accéder à tous les programmes de Freebox TV, y compris les chaînes et replay de TV by Canal.

Afin de communiquer sur cette nouveauté, Free vient de lancer une campagne d’emailing à destination des abonnés Freebox Révolution :

A noter qu’Oqee est également disponible pour les abonnés Freebox Révolution sur les Smart TV Samsung, l’Apple TV, et avec les équipements à partir d’Android 8 comme les téléviseurs Sony, Xiaomi et Oneplus ou encore les boîtiers Nvidia Shield et Xiaomi mi Box. Sur Android mobile, la fonction chromecast est également proposée.