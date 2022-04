Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : deux nouvelles chaînes gratuites sur Pluto TV pour un certain public, mais aussi pour la bonne cause

Les chaînes Nickelodeon Ukraine et CBS News sont à présent disponible sur la plateforme AVOD.

Lancé en février 2021 en France, le service de Paramount Global, financé par la publicité, dispose déjà de plus de 80 chaînes thématiques en France et d’une rubrique à la demande fournie. Pas un mois ne s’écoule, sans que la plateforme n’ajoute de nouveaux canaux et contenus. Cette fois-ci, deux nouvelles chaînes font leur apparition, comme Nickelodeon Ukraine dont la version française est disponible gratuitement à titre d’exemple sur les box de Free. Une bonne nouvelle pour les réfugiés ukrainiens, ou les ressortissants ayant des enfants apprenant leur langue maternelle. Ce canal est dédié aux 7 ans et plus, avec au programme des dessins animés comme Les Lapins Crétins, Bienvenue chez les Loud, Bob l’éponge, le Destin des Tortues Ninja, Les Thunderman.

Une autre chaîne, cette fois d’actualité, a également été intégrée dans Pluto TV en plus d’Euronews en septembre dernier, il s’agit de CBS News. Après avoir fusionné en 2019 avec la maison-mère de Pluto TV (MTV, Nickelodeon) pour créer un géant des médias, cette chaîne d’info américaine qui se développe à l’international via son service de VOD (reportages etc), est diffusée en live streaming gratuit et illimité en France depuis son player en ligne. Celle-ci s’adresse à un public anglophone ou souhaitant suivre l’actualité dans la langue de Shakespeare pour mieux la comprendre.

Pour rappel, Pluto TV propose aujourd’hui près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.