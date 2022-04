Free offre un nouveau contenu à ses abonnés Freebox

Avis aux fans de Thomas Pesquet ou de l’espace en général, Free offre avec Science et Vie TV un premier épisode d’une série documentaire sur l’Aktu Free.

Explorez l’univers depuis votre canapé. Les abonnés Freebox Révolution, Delta, One et mini 4K peuvent dès à présent découvrir gratuitement le premier épisode de la série documentaire “Les Maîtres de l’espace”, diffusée par Science et Vie TV. Il suffit pour cela de se rendre dans l’Aktu Free pour découvrir simplement cet avant-goût.

Pour rappel, Science et Vie TV est disponible depuis le canal 207 de la Freebox pour les abonnés TV by Canal et ceux ayant souscrit à l’un des pack “BIS télévision” en option. La série, produite par Mediawan Thematics, retrace la quête de connaissance nécessaire à la conquête spatiale, orientée autour de la maîtrise des quatre éléments présents sur notre planète : l’air, le feu, la terre et l’eau. Le premier épisode à découvrir, diffusé sur la chaîne ce soir à 20h45, est dédié à l’air.

📡 #MediawanThematics La série documentaire "Les maîtres de l’espace" vous emmène dans les coulisses de la conquête spatiale 🪐 📺 Une production originale inédite à voir tous les vendredis à 20h45 sur @ScienceetvieTV pic.twitter.com/9tdVOzlXK2 — Mediawan France (@MediawanFr) April 8, 2022

Cette offre découverte étant uniquement accessible via l’Aktu Free, elle ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV ou Android TV avec Oqee.