Une chaîne d’un nouveau genre va se lancer sur les box des opérateurs

En septembre prochain, Lérins TV, une chaîne dédiée aux étudiants sera lancée.

Les écoles s’installent sur votre téléviseurs. Laurent Brochet, fondateur de la chaîne pour enfants Pitchoun TV, disponible sur les Freebox, et du groupe Pitchoun Medias annonce un nouveau défi à relever avec Lérins TV. le projet est en effet de créer une nouvelle chaîne dédiée aux étudiants à partir du mois de septembre avec une participation importante d’étudiants Cannois.

Le groupe travaille déjà avec le lycée Bristol de Cannes pour Lérins Radio, permettant à ses étudiants du BTS communication de réaliser leurs propres émissions de radios. Pensée comme un prolongement de ce projet, le partenariat sera cette fois basé sur un partenariat avec des étudiants de l’université Côte d’Azur et plus précisément du campus Georges-Méliès de Cannes proposant plusieurs formations dédiées aux métiers de l’image et à l’écriture créative. “Ce sera une véritable plateforme étudiante dont le contenu sera diffusé sur les principaux opérateurs, Orange, Bouygues, Free” explique le fondateur de Pitchoun TV.

Un projet sur lequel le groupe travaille depuis un an et demi et ayant déjà récolté une trentaine de candidatures d’étudiants intéressés. Le principe est assez proche de celui de Ma Chaîne Etudiante (MCE) s’étant arrêtée en 2018, où les étudiants “pourront réaliser des émissions pour les jeunes sur des thématiques allant du sport au monde économique en passant par le tissu associatif du bassin cannois. Ce sont eux aussi qui devront faire les interviews d’invités. Je veux que Lérins TV joue un vrai rôle auprès des étudiants” explique Laurent Brochet.

L’initiateur du projet veut répondre au fait que les jeunes “ne se retrouvent pas dans ce qui se fait à la télé aujourd’hui“, en leur permettant donc de créer leurs propres programmes. Si pour l’heure une seule structure y est rattachée, le fondateur de Pitchoun TV souhaite attirer d’autres écoles au sein du projet.

Source : Var Matin (version papier)