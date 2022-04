Les internautes se lâchent sur les réseaux sociaux : Free n’est pas Monsieur Propre, Oqee aperçu sur une box d’SFR

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Carton rouge pour Free. C’est bien de vouloir maîtriser son empreinte écologique en reconditionnant ses Freebox, mais encore faudrait-il les nettoyer avant de livrer les nouveaux abonnés.

Good bye Stéphane Richard et bonjour à Christel Heydemann, nouvelle directrice générale du groupe Orange. Un premier tweet, en anglais.

Here we are… First day at Orange ! Proud to continue the hard work that @srichard and all the Orange teams have accomplished over the past 11 years. Can’t wait to meet you all #ProudToBecomeOrange pic.twitter.com/DfxY5gy0Ky

— Christel Heydemann (@Cheydema) April 4, 2022