Le service de télévision en streaming gratuit Pluto TV débarque sur Playstation 4

Pluto TV, le service AVOD américain, signe un partenariat qui va réjouir les gamers. L’application Pluto TV et ses nombreux chaînes thématiques débarque sur la Playstation 4.

Pluto TV, le service de télévision en streaming gratuit de Paramount Global a annoncé sa disponibilité sur Playstation 4 au travers d’un tweet. En effet, après son lancement en France en février 2021, le service AVOD est déjà disponible sur plusieurs supports comme les smartphones et tablette iOS et Android, Apple TV, Android TV, Samsung Smart TV, navigateurs Web, Amazon Fire TV et LG WebOS.

Bonne nouvelle pour les gamers ! Pluto TV est dès maintenant dispo' sur PS4 🎮 pic.twitter.com/8GxmQI9cTS — Pluto TV FR (@plutotvfr) April 4, 2022

A propos de Pluto TV

Fondé en 2014, Pluto TV est le leader de la TV gratuite en streaming en Amérique. En 2018, le service a commencé à s’exporter dans de nombreux pays. Aujourd’hui, il revendique plus de 80 chaînes en tout genre dans l’Hexagone.