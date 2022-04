Le vocabulaire des télécoms s’agrémente de nouvelles expressions française

De nouvelles recommandations ont été faites par la commission d’enrichissement de la langue française concernant le secteur des télécoms.

DDoS Attack, swatting, SIM swapping ou encore phreaking, ces expressions ne vous sont surement pas inconnues. En effet dans le secteur des télécoms l’anglicisme est très répandu. Dans sa dernière publication en date dans le Journal Officiel, la commission d’enrichissement de la langue française a proposé des alternatives françaises à ces expressions anglaises.

A noter que ces nouvelles expressions et définitions s’imposent désormais “dans les décrets, arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres, dans les correspondances et documents, de quelque nature qu’ils soient, qui émanent des services et des établissements publics de l’Etat”.

Dans le tableau ci-dessous, retrouvez la liste des termes adoptés par la commission d’enrichissement :

Source : ZDNet