Free fait deviner aux internautes dans quelle ville une nouvelle boutique ouvrira ses portes

Une histoire de quenouilles.

L’objectif a été dévoilé l’année dernière, Free ambitionne de compter 165 boutiques dans l’Hexagone d’ici 2023. Pour l’heure l’opérateur dispose de 165 Free Centers, le dernier a ouvert ses portes cette semaine à Arras dans le Pas-de-Calais. Ne lui reste donc plus que 35 inaugurations à effectuer. Et cela semble très bien parti, les annonces s’enchaînent cette année. Dans les prochaines semaines ou mois, plusieurs villes accueilleront ainsi les espaces de vente et découverte de Free, comme Mantes-la-Jolie, Bergerac, Montbéliard, Saint-Étienne, Quimper, Saint-Malo, et Nevers.

Mais pas seulement, puisque une nouvelle énigme vient faire travailler les méninges des internautes ce 25 mars sur Twitter. L’indice prend la forme d’un dessin de quenouilles, ces cannes de roseau garnies d’une touffe de matière textile.