Bouygues Telecom pousse les abonnés d’Orange, Free Mobile et SFR à résilier avec une offre d’un nouveau genre

Bouygues Telecom facilite en ce moment les portabilités vers quatre de ses forfaits Sensation avec des remises allant jusqu’à 19€/mois pendant 1 an.

Meilleur recruteur sur le segment du mobile en 2021 avec 569 000 nouveaux abonnés engrangés, Bouygues Telecom n’est pas rassasié. Jusqu’au 27 mars prochain, l’opérateur part même à l’abordage des clients de ses rivaux en leur proposant jusqu’à -19€/mois de remise sur leur forfait. Pour cela : “une seule chose à faire, nous rejoindre en gardant votre numéro”, indique t-il sur son site internet. Plus concrètement, l’opérateur propose une offre assez particulière, permettant en seulement quelques clics de choisir un forfait Sensation avec un engagement de 12 ou 24 mois, tout en effectuant une portabilité, avec une jolie réduction immédiate à la clé.

Pour les nouveaux souscripteurs à un forfait 90 et 150 Go, une remise de 19€/mois sera appliquée pendant 12 mois. Ces abonnements passent respectivement ainsi de 20,99€/mois et 23,99€/mois, à 1,99€ et 10,99€. Les prix grimperont toutefois la seconde année à 33,99€ et 42,99€.

S’agissant des offres 70 Go et 200 Go, une réduction de 15€/mois pendant 1 an sera activée dès la 1ère facture. Le premier verra ainsi son tarif baisser à 1,99€/mois la première année. Quant au second, le prix passera à 39,99€ au lieu de 54,99€.

Une fois la sélection effectuée, Bouygues Telecom invite avant de valider la commande, à préciser que “vous voulez garder votre numéro de mobile actuel”, en entrant le numéro RIO de votre ligne Orange, Sosh, Free Mobile ou SFR. L’opérateur explique même comment obtenir le dit code en appelant le 3179 (service gratuit, accessible 24h/24 et 7j/7).

Et pour mettre toutes les chances de son côté, Bouygues Telecom cherche à rassurer : “nous nous occupons gratuitement de la résiliation de votre forfait actuel”, et d’ajouter que la portabilité dans un délai de 3 jours ouvrés. Une manière de viser les abonnés au portefeuille non troué pour qui changer d’opérateur n’est pas un jeu d’enfant. Pourtant, les utilisateurs français sont aujourd’hui très volatiles et n’hésitent à changer d’opérateur au fil des promotions.