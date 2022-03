Free offre une remise de 10€ pendant 5000 ans à certains abonnés

La politique de rétention et de fidélisation de Free, certains abonnés en profitent au maximum.

Quand Free Mobile ne souhaite pas laisser partir ses abonnés, il ne fait pas les choses à moitié. Personne ne l’a oublié, l’opérateur a canardé en 2017 plusieurs offres défiant toute concurrence sur le site d’e-commerce Vente Privée devenu depuis Veepee : le fameux forfait 100 Go à 0,99€/mois pendant an. Seul hic, lorsqu’un abonné arrivait en fin de période promotionnelle, la concurrence ne manquait pas de le démarcher à coups d’offres très agressives. Mais pas question pour Free de perdre ces clients. En réaction, l’opérateur a ainsi lancé des opérations spéciales à travers un mail ou un sms leur proposant un passage automatique de leur forfait en fin de promo, à 9,99€/mois au lieu de 19,99 €/mois, sans condition de durée. Autrement dit à vie.

Force est aujourd’hui de constater que Free Mobile tient sa parole, en atteste un abonné sur Twitter. Celui-ci a souscrit une vente privée à 0,99€/mois pendant 1 an, en novembre 2017 avant de bénéficier de la remise exceptionnelle de l’opérateur. Quatre ans plus tard, il profite des derniers enrichissements apportés à ce forfait, à savoir 210 Go de data ainsi que la 5G, toujours au même tarif de 9,99€/mois. Afin de marquer le coup, Free Mobile a intégré de manière cocasse un décompte sur son espace abonné. Il lui reste en réalité 59 960 mois pour profiter de cette réduction de 10€/mois, soit 5000 ans. Peu de chance que Free existe encore d’ici là !